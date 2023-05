Genshin Impact: teaser trailer di Fontaine, la nuova area che permetterà di immergersi sott'acqua

HoYoverse ha annunciato nuovi dettagli sul futuro di Genshin Impact. Precisamente, ha pubblicato un teaser trailer dedicato a Fontaine, la nuova regione attesa per l'update 4.0 del gioco free to play.

Il teaser trailer ci presenta un'area acquatica, dominata dall'azzurro e dai pesci. Si tratta di un filmato brevissimo che ovviamente non mira a darci troppe informazioni su quanto possiamo aspettarci, ma ci dà una prima idea del tipo di atmosfera della nuova area di Genshin Impact.

Come sempre, possiamo aspettarci un update massiccio. Fontaine introdurrà nuove location, personaggi ma anche meccaniche di esplorazione, missioni principali e secondarie. Parlando proprio delle meccaniche di esplorazione, il teaser trailer ci mostra che sarà possibile esplorare in acqua: si tratta di una grossa novità che potrebbe cambiare il modo di giocare a Genshin Impact.

Non abbiamo ancora una data di uscita precisa per la versione 4.0 di Genshin Impact, ma è credibile che il periodo scelto sia verso la fine dell'estete 2023. Dovremo attendere conferme. Di certo i fan del free to play non vedono l'ora di esplorare la nuova regione, ma per il momento è meglio concentrarsi sulle novità attuali, ovvero sull'update 3.7: vediamo data di uscita, banner, eventi e tutte le novità annunciate.

Inoltre, non dimenticate che ci sono 300 Primogemme gratis con i nuovi codici promozionali dell'update 3.7.