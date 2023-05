Genshin Impact, update 3.7: data di uscita, banner, eventi e tutte le novità annunciate

Oggi Hoyoverse ha presentato su Twitch le novità in arrivo su Genshin Impact con l'update 3.7. Come da tradizione abbiamo riassunto di seguito tutti i dettagli condivisi, come data di uscita, i nuovi personaggi dei banner, eventi e altro ancora.

La versione 3.7 di Genshin Impact si intitola "A Duello! Invokatore Inviktus!" e sarà disponibile a partire dal 24 maggio 2023. Durante la diretta come al solito sono stati svelati tre codici promozionali con cui riscattare gratuitamente 300 Primogemme e altre risorse utili.

È stato presentato anche un teaser trailer che mostra per la prima volta la regione di Fontaine in arrivo nella versione 4.00 di Genshin Impact a fine estate, dove a quanto pare i giocatori potranno darsi alle immersioni subacquee.

L'aggiornamento includerà una serie di nuove missioni. In quelle principali i giocatori parteciperanno a un grande torneo di Invokazione del Genio che coinvolgerà vecchie conoscenze da ogni nazione, come Cyno, Hu Tao e Kokomi, e anche un nuovo personaggio, una reporter da Fontaine di nome Charlotte. Nel mentre dovranno fare anche luce su un mistero. Ci sarà anche una nuova missione con protagonista Yoimiya e un evento hangout con Kaveh.

Nuovo aggiornamento, nuovi banner. Nella prima fase del ciclo vitale dell'Update 3.7 saranno disponibili quelli con Yoimiya e Yae Miko, accompagnate dal debutto di Kirara. Nella seconda fase invece sarà il turno dei banner di Kaedehara Kazuha e Alhaitham.

Kirara è un personaggio 4 stelle di elemento Dendro che combatte con le spade. Stando ai dettagli svelati durante la diretta si tratta di un personaggio in grado di supportare la squadra sia dal punto di vista offensivo che difensivo, dato che può creare scudi per gli alleati.

L'evento principale dell'update 3.7 di Genshin Impact è "Duel The Summoners' Summit" che includerà sfide di ogni genere, tra combattimenti con sfide speciali a prove a tempo, nonché prove legate a Invokazione del Genio. In palio c'è il nuovo arco 4 stelle Ibis Piercer, Primogemme e altro ancora.

Gli altri eventi saranno "Divinity Ingenuitiy: Collector's Chapter", dove i giocatori potranno creare i propri dungeon e esplorare quelli costruiti da altri giocatori, oltre a partecipare a sfide a tempo con congegni speciali; "Feast of the Departed Warriors" con sfide di combattimento contro boss, con la possibilità di attivare bonus e malus per facilitare la sfida o tentare di ottenere un punteggio maggiore; "Fayz Trials: Hypothesis", con sfide di combattimento con meccaniche di gameplay legate all'uso della modalità fotografica.

Verranno inoltre aggiunte nuove carte per Invokazione del Genio, come quelle di Nahida, Raiden Shogun, Venti e Zhongli, così come nuove funzionalità, regole e una modalità di gioco semi-competitiva in cui i giocatori potranno mettere alla prova il proprio deck.