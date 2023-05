Contraband non sarà all'Xbox Game Showcase perché rinviato internamente, per un insider

Contraband non sarà all'Xbox Game Showcase. A dirlo è stato l'insider Colteastwood ne corso del podcast GameOnDaily, le cui soffiate sono di solito molto attendibili. Avalanche Studios lo avrebbe rinviato internamente, perché lo sviluppo richiederebbe più tempo di quanto inizialmente previsto.

Per essere più precisi, Contraband sarebbe stato posticipato di un anno. Il che significa che rischiamo di vederlo uscire nel 2025 o, addirittura, nel 2026.

Colteastwood non ha fornito molti dettagli in merito a quanto riportato e per ora non c'è niente di ufficiale sulla faccenda. Del resto Contraband è stato annunciato nel 2021, ma Microsoft non ne ha mai svelato la data d'uscita, quindi non crediamo che comunicherebbe un eventuale rinvio interno.

C'è da dire che dall'epoca dell'annuncio di Contraband non si è saputo più praticamente nulla di ufficiale e le uniche informazioni trapelate sono voci di corridoio, mai confermate dall'editore o dallo studio di sviluppo.

Se la voce riportata da Colteastwood fosse vera, difficilmente Contraband sarebbe tra i titoli dell'Xbox Game Showcase dell'11 giugno 2023.