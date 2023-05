The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, guida ai labirinti

I labirinti hanno un funzionamento preciso: bisogna partire dalla struttura a terra, trovando il modo di raggiungere il centro, per poi affrontare un Sacrario e interagire con un pulsante che permette di accedere alla variante nel cielo. A quel punto dovrete trovare il modo di raggiungere il labirinto nel cielo - cosa non sempre facile - per risolvere un ulteriore enigma che finalmente vi darà accesso alle viscere della terra. Niente di complicato, soprattutto se avete sotto mano la nostra guida ai labirinti di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom . Di seguito, invece, potete trovare il collegamento all' indice della guida completa .

Vagando nei cieli di Hyrule capita di scorgere all'orizzonte delle immense strutture nel cielo: in totale ce ne sono tre, due a nord e una a sud, e sono i grandi labirinti di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Si tratta di costrutti molto complessi che possono rubare parecchi minuti prima di giungere a una soluzione, e ciascuno di essi custodisce un pezzo di una fra le armature più ambite dell'opera: la storica corazza indossata da Ganondorf.

Raggiungere quest'isola è un problema: avrete bisogno di un bel dispositivo volante, e che sia anche molto potente per raggiungerlo dall'arcipelago della regione. Una volta sul posto, dovrete sfruttare la paravela per navigare il labirinto sulle ali del vento, raggiungendo i quattro terminali da attivare. Nell'immagine qui sopra abbiamo segnato la posizione esatta di ogni terminale. Una volta concluso, dovrete raggiungere il tetto, attivare un altro dispositivo e poi gettarvi nelle viscere della terra, luogo dove vi aspetta il Golemax Blindato che protegge il primo pezzo d'armatura. Una volta battuto il Golemax, ricordatevi di scalare la struttura sotterranea per attivare una radice.

L' Isola Dedalo è un'enorme architettura galleggiante facilmente visibile dall'estremità nord est di Akkala. Si trova in mezzo al mare, e raggiungerla è piuttosto semplice, anche solamente sfruttando la paravela. Il problema è arrivare nel sancta sanctorum, dato che si tratta di un labirinto. Il percorso l'abbiamo segnato nell'immagine qui sopra, ma purtroppo non siamo molto bravi a disegnare. Vi basti sapere che lungo il percorso incontrerete una cassa di metallo da spostare con l'Ultramano, dopodiché dovrete seguire il sentiero fino a incontrare una scala a pioli. A quel punto seguite il cammino per arrivare al dispositivo Zonau al centro del labirinto, che sbloccherà l'ingresso dell'isola nel cielo.

Forte Tolabirin Nord

Anche il Forte Tolabirin Nord è una brutta bestia: l'area è piena di miasma, ma soprattutto è pattugliata dai Floormaster, i terribili branchi di mani che tentano di circondare e sopraffare Link. In questo caso, tuttavia, un ricercatore avrà lasciato per terra delle ghiande: non raccoglietele! Potete usarle per aiutarvi a orientarvi fino a trovare l'ingresso della sala interna. Nell'immagine qui sopra abbiamo segnato il percorso corretto, ma per arrivare fino in fondo dovrete scavalcare delle invadenti pozze di miasma. Una volta attivato il dispositivo, tocca spostarsi nel cielo.

Isola Tolabirin Nord

Anche in questo caso, raggiungere l'isola non è uno scherzo: preparate una mongolfiera bella potente, magari con un paio di razzi, e preparate anche qualche protezione per il freddo, perché quassù le temperature sono proibitive. Anche in questo caso abbiamo segnato la posizione di tutti i terminali, ma visto come sono posizionati forse conviene scalare il labirinto e calarsi via via dall'alto su ogni obiettivo. Poi, ancora una volta, dovrete vincere lo scontro nelle viscere della terra e attivare la radice.