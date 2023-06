Tell Me Why gratis su Xbox e PC per tutto il mese di giugno, in occasione del Pride Month

Tell Me Why è disponibile gratis su Xbox e PC per tutto il mese di giugno in occasione del Pride Month: una tradizione che Microsoft porta avanti ormai da alcuni anni al fine di celebrare la comunità LGBTQIA+.

Accolto ai tempi del lancio con voti positivi, Tell Me Why è un'avventura narrativa sviluppata da Don't Nod in cui viene raccontata la storia dei gemelli Tyler e Alyson Ronan, uniti da un legame speciale che gli consentirà di svelare i misteri legati alla loro infanzia travagliata.

Sullo sfondo di una suggestiva cittadina dell'Alaska, i due protagonisti si troveranno ad avere a che fare con scenari suggestivi e diversi personaggi che andranno ad arricchire il loro percorso, durante cui verranno chiamati a prendere decisioni che cambieranno gli eventi.

Potete trovare ulteriori dettagli sul gioco nella nostra recensione di Tell Me Why.