Tell Me Why: Capitolo Uno, i primi voti sono positivi ma non manca qualche critica

Tell Me Why esce oggi su PC e Xbox One, almeno per quanto riguarda il primo capitolo, e scade oggi l'embargo sulle recensioni, dunque possiamo vedere i primi voti assegnati dalla stampa internazionale a questa nuova e interessante produzione del team Dontnod, in questo caso pubblicata direttamente da Microsoft attraverso Xbox Game Studios, con valutazioni positive ma con qualche critica.

Si tratta di un gioco che affronta tematica molto delicate e per certi versi anche rischiose, andando ad esaminare in profondità i rapporti fra i vari membri di una famiglia e il loro burrascoso passato nella casa natale in Alaska.

A caratterizzare in maniera particolare questa storia, peraltro, c'è il personaggio di Tyler Ronan, che è praticamente il primo protagonista transgender nella storia dei videogiochi, almeno per quanto riguarda una sua identificazione precisa all'interno dell'ambito LGBTQ+.

La valutazione di Tell Me Why secondo i primi voti è positiva, con un Metacritic che attualmente si posiziona intorno all'80 anche se bisogna considerare che si tratta di una valutazione ancora parziale, visto che si basa solo sul primo episodio della serie, dunque tutto il processo è un po' in divenire.

Ci sono però anche delle critiche mosse alla nuova produzione Dontnod: in particolare viene discusso il sistema di dialoghi ancora piuttosto vecchio e farraginoso, essendo rimasto legato a quello presente nel primo Life is Strange, un elemento che viene valutato criticamente anche nella recensione di Tell Me Why su Multiplayer.it da parte di Alessandra Borgonovo, oltre al fatto che il gioco non faccia pesare molto le conseguenze delle scelte intraprese nel corso della storia.

