Nintendo terrà una speciale riunione con gli azionisti a settembre

Un po' a sorpresa veniamo a sapere che Nintendo terrà una speciale e un po' misteriosa riunione di briefing con gli azionisti il prossimo 16 settembre 2020. Questo appuntamento sembra piuttosto inusuale per diversi motivi. Da una parte perché si tiene poche settimane dopo la pubblicazione dei risultati finanziari trimestrali e dall'altra perché sarà tenuto a Tokyo e non nel quartier generale di Kyoto.

Coloro che sono stati invitati non hanno ricevuto delle informazioni precise riguardanti gli argomenti trattati, se non che si tratterà di un appuntamento che si focalizzerà sulla gestione del gruppo.

La sessione di briefing, quindi, non dovrebbe contenere nuove informazioni su prodotti o servizi e quindi molto probabilmente sarà correlata a qualche forma di ristrutturazione o cambiamento interno dell'azienda. O magari per discutere l'apertura del parco di divertimenti Super Nintendo World.

Nonostante l'appuntamento cada tre giorni dopo il 35° anniversario di Super Mario Bros., non sembra che i festeggiamenti dell'icona della compagnia sia al centro della riunione. Molto più probabilmente i dirigenti dovranno capire come mai Nintendo abbia un solo gioco sviluppato internamente previsto per il resto dell'anno (Pikmin 3 Deluxe, annunciato a sorpresa qualche giorno fa) e definire una nuova strategia di comunicazione.

Shinya Takahashi di Nintendo, infatti, ha recentemente dichiarato che la società non si aspetta ritardi nel software in produzione, a meno che non ci sia una seconda ondata di coronavirus. Va quindi capito come mai questi prodotti vengano annunciati attraverso eventi poco pubblicizzati come l'ultimo Nintendo Direct dedicato alle terza parti e non attraverso un piano di comunicazione più strutturato.

Con PS5 e Xbox Series X alle porte, infatti, la grande N potrebbe non avere più a disposizione tutte le attenzioni del grande pubblico.

Quali pensate saranno gli aspetti della società che saranno discussi il 16 settembre?