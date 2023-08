PS5 con un secondo DualSense è ora in sconto al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci propongono un nuovo sconto per la console di attuale generazione di Sony PlayStation. Parliamo ovviamente di PS5 che si trova ora a un ottimo prezzo con un 15% di sconto, ovvero pari a 94€. Si tratta inoltre del bundle che include un secondo controller, perfetto per chi desidera giocare in cooperativa o per chi vuole avere un DualSense di scorta sempre carico. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo bundle di PS5 è 609.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre, almeno per quanto riguarda Amazon. Il tutto è venduto e spedito da Amazon, quindi avete la garanzia della massima rapidità nella consegna e soprattutto della massima sicurezza.

Come già detto, questo bundle include un secondo controller DualSense. Oltre a una PS5, come in ogni confezione, troverete anche i cavi necessari per l'alimentazione il collegamento audio video, un cavo USB per la ricarica del controller, la base per posizionare la console in verticale o in orizzontale e il gioco gratuito (pre-istallato) Astro's Playroom.