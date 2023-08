Dreams: 100.000 giocatori lo hanno provato in un giorno grazie a PS Plus

Dreams si è rivelato un insuccesso e MediaMolecule è stata costretta a mettere da parte il gioco, che non riceverà più supporto a breve termine. Per chiudere in bellezza, Sony ha deciso di inserire il gioco su PS Plus, così che più persone potessero provarlo. Il risultato è stato per certo positivo, visto che in sole 24 ore più di 100.000 nuovi giocatori si sono connessi al sandbox del team inglese.

L'informazione è stata condivisa da MediaMolecule stessa, che ha anche da poco pubblicato un ultimo gioco all'interno di Dreams, noto come Trem. Viene ovviamente da domandarsi se non sarebbe stato il caso di tentare la strada di PS Plus prima, per cercare di attirare l'attenzione di più giocatori.

Dreams è un gioco molto particolare, visto che - pur includendo dei livelli creati da MediaMolecule - si basa prima di tutto sulla creazione di livelli e sull'uso di quelli realizzati da altri utenti. Ovviamente vi è sempre stata una community molto affezionata di giocatori che hanno supportato Dreams nel corso degli anni, ma non è chiaramente bastato per poter far proseguire il progetto.