Vampire Survivors: una Directer's Cut esiste e contiene tantissime novità, ecco le prove

Vampire Survivors ha una "Directer's Cut" (ovvero una Director's Cut, ma in riferimento a The Directer ovvero una sorta di boss finale) che "potrebbe o non potrebbe essere pubblicata un giorno". A svelarlo è Laura Kate Dale, content creator, consulente e autrice. La donna ha svelato il tutto tramite un video YouTube - che potete vedere qui sotto - alcuni tweet.

Secondo quanto indicato, Vampire Survivors Directer's Cut "è drasticamente diverso dal gioco base". La prova di Dale è avvenuta durante un evento per la ventura modalità cooperativa del gioco e, a quanto pare, lei potrebbe essere l'unica persona oltre agli sviluppatori ad aver avuto la possibilità di vedere questa versione del gioco.