PlayStation: tante offerte per il Black Friday

Sony ha annunciato tante offerte legate all'ecosistema PlayStation in arrivo per il Black Friday , che comprendono hardware, giochi, PlayStation Plus e tanto altro. Le offerte saranno attive su PlayStation Store, direct.playstation.com, PlayStation Gear Store e presso i rivenditori ufficiali aderenti.

Le offerte

Tante offerte in arrivo per il Black Friday

Per adesso non si conoscono con precisione quali saranno le offerte, ma sul PlayStation Blog è possibile trovare alcune anticipazioni, come ad esempio "console PlayStation 5 con giochi selezionati come Call of Duty: Modern Warfare III, controller wireless DualSense, cover per console PlayStation 5 e titoli selezionati PS5, PS4 e PC, fino ad esaurimento scorte," su direct.playstation.com.

Nei rivenditori fisici possiamo aspettarci offerte su "PlayStation 5 con disco, bundle console con Call of Duty: Modern Warfare III (fino al 23 novembre), bundle console con Marvel's Spider-Man 2 e bundle console con EA FC24 dove disponibile."

Inoltre si potrà risparmiare il 30% sul prezzo dell'abbonamento PlayStation Plus e ci saranno offerte specifiche per gli abbonati delle fasce Extra e Premium.

Per quanto riguarda PlayStation Gear si parla di sconti fino al 20% senza bisogno di usare codici promozionali. Gli ordini superiori a 75€ riceveranno inoltre un PlayStation Heritage Katakana Hat. Naturalmente ci saranno sconti a iosa per i giochi sul PlayStation Store, sia per PS4 che per PS5. Insomma, non mancate.