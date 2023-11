Amazon Games licenzia oltre 180 persone, ecco i team colpiti

La testata Aftermath ha segnalato tramite un report, rapidamente confermato da Amazon, che oltre 180 persone sono state licenziate dai team videoludici del gigante dell'ecommerce. È inclusa la totalità di Crown Channel, un canale Twitch sostenuto da Amazon, e il team Game Growth, un team con l'obiettivo di rifocalizzare gli sforzi legati a Prime Gaming.

"Abbiamo ascoltato i nostri clienti e sappiamo che offrire giochi gratuiti ogni mese è ciò che desiderano di più, quindi stiamo perfezionando Prime per concentrarci maggiormente su questo aspetto. Questi cambiamenti nel nostro approccio commerciale comportano anche cambiamenti nelle nostre risorse, con la conseguente eliminazione di poco più di 180 ruoli", ha scritto Christoph Hartmann, vicepresidente di Amazon Games, nell'e-mail inviata ai dipendenti e confermata ufficialmente.

"So che si tratta di una notizia difficile e che l'impatto sarà percepito da tutti", ha aggiunto Hartmann. "Non è mai bello dire addio ai colleghi. Non si tratta di una decisione presa in fretta dal team di leadership, ma del risultato di ampie riflessioni e di un'analisi del nostro futuro. Siamo orgogliosi del lavoro svolto dai team, che si sono spinti in nuove aree con i contenuti settimanali di Crown Channel e hanno trovato altri modi per aiutare gli editori a raggiungere un nuovo pubblico con Game Growth. Ma dopo un'ulteriore valutazione delle nostre attività, è apparso chiaro che dobbiamo concentrare le nostre risorse e i nostri sforzi per offrire grandi giochi ai giocatori, ora e in futuro".