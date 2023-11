Nintendo l'editore più nominato ai The Game Awards 2023, segue PlayStation

Nintendo è l'editore più nominato ai The Game Awards 2023, con ben 15 nomination, grazie soprattutto a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Super Mario Bros. Wonders. Segue PlayStation con 13 nomination, forte grazie a Marvel's Spider-Man 2 (sette nomination) e al settore cinema, dove spiccano le riduzioni di Gran Turismo, The Last of Us e Twisted Metal. In effetti i giochi del 2023 pubblicati da Sony e nominati sono... uno, ma VR e cinema hanno in qualche modo fatto crescere la conta.

In terza posizione troviamo Xbox/Bethesda/Blizzard, con dieci nomination, dovute principalmente ad Hi-Fi Rush! Bene anche Epic Games con nove nomination, otto delle quali ottenute grazie ad Alan Wake 2.