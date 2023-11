Suicide Squad: Kill The Justice League, dal 15 novembre una serie di video presenteranno il gioco

Dopo essere sparito dai radar, torna Suicide Squad: Kill The Justice League con l'annuncio dell'avvio di una campagna di presentazione del gioco fatta di una serie di video tematici, che tenteranno di ribaltare la percezione collettiva nata dopo il lungo video di presentazione dello State of Play , che proprio non è piaciuto.

I video

L'annuncio è decisamente stringato, come potete verificare qui di seguito:

Si parte quindi il 15 novembre con un video dedicato alla storia e al gameplay. Per conoscere gli appuntamenti successivi bisogna però attendere ulteriori aggiornamenti, che saranno dati a tempo debito.

L'annuncio è stato accompagnato con una breve clip di pochi secondi, che non mostra molto di più di quanto già conosciuto.

Suicide Squad: Kill The Justice League è stato sviluppato da Rocksteady, studio diventato famoso con la serie Batman Arkham. Probabilmente buona parte della reazione negativa del pubblico a quanto mostrato finora è nata dall'attendersi qualcosa che fosse più in linea proprio con la serie dedicata al Cavaliere Oscuro, mentre il nuovo gioco sarà un live service con protagonisti i membri della Suicide Squad.

Le reazioni all'annuncio sono state così negative che Warner Bros. Games e Rocksteady hanno fatto scendere una cortina fumogena sul gioco, probabilmente per rivedere le strategie comunicative che lo riguardano.

Per il resto vi ricordiamo che Suicide Squad: Kill The Justice League è in sviluppo per PC, Xbox Series X/S e PS5. Speriamo che non faccia la fine di Hyenas.