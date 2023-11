Magic: The Gathering e Tomb Raider: il trailer svela le carte speciali di Secret Lair

Secret Lairs e i cross-over videoludici

Fallout è un'altra delle collaborazioni di Magic: The Gathering.

Sebbene Secret Lairs abbia realizzato molti cross-over con i videogiochi in passato, in genere si trattava di carte uniche dal punto di vista delle meccaniche, come quelle di Street Fighter, o di ristampe con nuove immagini, come quelle di Fortnite. Questa volta ci sono entrambe le cose, e il Senior Product Designer di Wizards of the Coast Daniel Nguyen afferma che ogni pacchetto di Secret Lair è diverso grazie a tutta una serie di fattori diversi.

"L'obiettivo è sempre quello di creare prodotti che rispettino e celebrino il partner, i fan e che le carte contenute nel drop si sentano parte integrante del mazzo di qualcuno", spiega Nguyen. "Tutti sono importanti ed è un equilibrio delicato da raggiungere. Ci sono TANTE conversazioni che avvengono durante lo sviluppo del prodotto, con una serie di fattori diversi presi in considerazione, e l'inclusione di carte meccanicamente uniche è uno di questi".

Nguyen afferma che Secret Lairs è speciale all'interno di Magic in parte grazie alla sua "capacità di sperimentare e spingere i confini di ciò che la gente si aspetta" da una carta.

Recentemente è inoltre stata presentata la collaborazione tra Magic: The Gathering e Marvel con tanto di teaser trailer e anno di uscita.