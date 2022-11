Dead Island 2: annunciato uno showcase con data e orario, mostrerà un nuovo trailer

Dead Island 2 sarà protagonista di uno showcase dedicato prima dei The Game Awards 2022, durante il quale gli sviluppatori di Deep Silver Dambuster Studios sveleranno ulteriori dettagli e novità sul gioco, oltre a un gameplay trailer nuovo di zecca. Segnatevi la data e orario sul calendario: l'appuntamento è fissato a martedì 6 dicembre 2022 alle 21:00 italiane.

Potrete seguire la diretta sul canale YouTube ufficiale di Dead Island a questo indirizzo, oppure direttamente tramite il player sottostante. Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli su cosa verrà mostrato durante lo showcase, con la descrizione che afferma che per l'occasione i giocatori potranno dare una prima occhiata al gioco e alle sue funzionalità.

"Vuoi il sangue? Vuoi l'azione? Vuoi il gameplay? Sappiamo che lo vuoi. Guarda lo Showcase di Dead Island 2 per un esclusivo reveal del gameplay, presentato attraverso un'entusiasmante avventura cinematografica pulp dal vivo. Lo Showcase offrirà un primo sguardo esclusivo al gioco e alle sue caratteristiche."

La settimana scorsa Deep Silver Dambuster Studios ha annunciato l'ennesimo rinvio per Dead Island 2, con il debutto nei negozi su PS5, PS4, Xbox Series X|S, One e PC ora fissato al 28 aprile 2023. In compenso un nuovo trailer ci ha permesso di fare la conoscenza di Jacob, uno dei personaggi del gioco.