The Callisto Protocol: svelati i requisiti di sistema per PC, userà Denuvo

A poche settimane dal lancio, Striking Distance Studios ha aggiornato la pagina Steam di The Callisto Protocol svelando così i requisiti di sistema minimi e consigliati della versione PC. Sembrerebbero abbordabili, per quanto gli sviluppatori non hanno specificato quali risultati si possono ottenere in termini di resa visiva e performance con le configurazioni elencate di seguito. Apprendiamo inoltre che il gioco sarà protetto da Denuvo al lancio.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10/11

: Windows 10/11 Processore : Intel Core i5-8400 or AMD Ryzen 5 2600

: Intel Core i5-8400 or AMD Ryzen 5 2600 Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Scheda video : NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon RX 580

: NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon RX 580 DirectX : Versione 11

: Versione 11 Memoria: 75 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10/11

: Windows 10/11 Processore : Intel Core i7-8700 o AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i7-8700 o AMD Ryzen 5 3600 Memoria : 16 GB di RAM

: 16 GB di RAM Scheda video : NVIDIA GeForce GTX 1070 or AMD Radeon RX 5700

: NVIDIA GeForce GTX 1070 or AMD Radeon RX 5700 DirectX : Versione 11

: Versione 11 Memoria: 75 GB di spazio disponibile

Come possiamo vedere gli sviluppatori di Striking Distance Studios consigliano di utilizzare una configurazione con una GTX 1060 / RX 580 per un'esperienza di gioco accettabile. Si sale se pur non di molto con i requisiti consigliati, dove vengono suggeriti una GTX 1070 / RX 5700 e 16 GB di RAM. Purtroppo, come accennato in apertura, non vengono specificate risoluzione e framerate target di queste due configurazioni. Supponiamo che sarà necessario una GPU ben più prestante per giocare a risoluzione e framerate elevati, nonché attivare il ray tracing.

Vi ricordiamo che The Callisto Protocol sarà disponibile dal 2 dicembre 2022, anche per PS5, PS4, Xbox Series X|S e One. Nella giornata di ieri abbiamo scoperto che il Season Pass includerà animazioni di morte del protagonista e nemici inedite, un "bonus" controverso che sta facendo molto discutere in rete.