The Callisto Protocol: il Season Pass contiene animazioni aggiuntive e altro

The Callisto Protocol si avvicina alla sua data d'uscita e, nel frattempo, emergono alcuni dettagli riguardanti il suo Season Pass, trapelato nelle ore scorse sulla pagina di Steam ufficiale e contenente, a quanto pare, anche animazioni aggiuntive per il protagonista e i nemici.

Si tratta di una scelta alquanto inusuale ma non troppo sorprendente, considerando ormai come questi elementi siano diventati strumenti di personalizzazione quasi standard in altri frangenti.

The Callisto Protocol, una scena del gioco

La cosa strana è che qui si parla di un gioco fondamentalmente single player, dunque l'applicazione di nuove animazioni in più sembra avere poco senso.

In particolare, si tratta di animazioni aggiuntive che riguardano la morte di Jacob o di alcuni nemici che si incontrano durante il gioco: anche Dead Space, serie a cui ha lavorato lo stesso Glen Schofield e di cui The Callisto Protocol è considerato una sorta di "seguito spirituale", aveva la caratteristica di mostrare alcune animazioni specifiche e alquanto inquietanti per le diverse morti in cui poteva incappare il protagonista, e il nuovo gioco pare seguire lo stesso stile anche in questo elemento.

Il pacchetto The Contagion Bundle incluso nel Season Pass comprende dunque "13 animazioni di morte per Jacob", mentre il Riot Bundle aggiunge una "nuova area non ancora scoperta" e anche "12 nuove animazioni per i nemici". Si tratta di scelte piuttosto inusuali, ma che rientrano nello stile di The Callisto Protocol, che sembra voler insistere particolarmente su queste scene per alimentare il senso di angoscia e oppressione su protagonista e giocatori.

Per il resto, all'interno del Season Pass troviamo una "Outer Way Skin Collection" che consente di indossare l'armatura di Outer Way, un movimento di protesta contro la UJC, oltre al suddetto Contagion Bundle che include le 13 animazioni aggiuntive di morte per Jacob oltre alla skin Watchtower e la nuova modalità di gioco Contagion che aumenta il livello di difficoltà e introduce il permadeath. Il Riot Bundle, oltre alle 12 animazioni aggiuntive per i nemici, introduce la nuova area della Black Iron Prison e la nuova modalità Riot.

The Callisto Protocol sarà disponibile dal 2 dicembre 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, qualche giorno fa ne abbiamo già visto il trailer di lancio ufficiale.