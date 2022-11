The Callisto Protocol, il trailer di lancio ufficiale ricorda la data d'uscita

Arriva un trailer di lancio ufficiale per The Callisto Protocol, nonostante manchino ancora due settimane buone all'uscita dell'horror di Striking Distance e Krafton, che evidentemente non vogliono farsi trovare impreparate all'evento.

Accompagnato dalla canzone "Lost Again", di Kings Elliot, il trailer di lancio di The Callisto Protocol mostra qualcosa dell'inquietante survival horror sviluppato da Glen Schofield, autore anche di Dead Space, e dal suo nuovo team Striking Distance.

Ambientato sull'arida luna di Giove, Callisto, il gioco mette in scena la terrificante avventura di Jacob Lee, un prigioniero nel carcere di massima sicurezza Black Iron.

La struttura penitenziaria è stata costruita sull'inospitale satellite proprio per evitare qualsiasi contatto o possibilità di fuga per tutti coloro che vi sono rinchiusi, ma non è questa la minaccia più grande con cui avremo a che fare. Un incubo si scatena infatti fra le mura della struttura, con creature feroci e aberranti che cominciano a prendere il sopravvento all'interno dell'istituto.

Jacob si ritrova allora a dover combattere per la sopravvivenza fra i corridoi e i locali della Black Iron e nelle strutture esterne, andando anche a svelare gli oscuri segreti che si celano nel cuore della potente United Jupiter Company, alla base di vari colpi di scena.

Abbiamo visto di recente l'ultimo videodiario di The Callisto Protocol all'interno della serie di approfondimenti pubblicati prima di questo trailer di lancio, mentre l'uscita del gioco è fissata per il 2 dicembre 2022 su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One.