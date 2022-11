ASKA annunciato con un trailer, è un survival open world con vichinghi

In occasione del PC Gaming Show di oggi è stato annunciato con un trailer ASKA, un survival open world a tema vichingo per PC realizzato da Sand Sailor Studio, autori di Black the Fall e Bossgard, in arrivo nel 2023.

Una closed alpha single player inizierà il 24 novembre, con le registrazioni disponibili sul sito ufficiale del gioco, che potrete raggiungere a questo indirizzo non appena sarà attivo. Inoltre, domani, 18 novembre, alle 19:00 italiane gli sviluppatori di Sand Sailor Studio discuteranno del progetto e mostreranno alcune sequenze di gameplay su Twitch, a questo indirizzo.

In ASKA i giocatori, da soli o in compagnia di altre tre persone, dovranno costruire una tribù vichinga autosufficiente, lavorando, costruendo, navigando, cacciando e combattendo insieme. Potremo impartire ordine e organizzare la vita degli abitanti del villaggio, lavorare e combattere al loro fianco e provvedere a ogni loro esigenza.

Esplorando e conquistando nuove parti del mondo sarà possibile espandere il proprio villaggio ed espandere le sue ricchezze. I giocatori dovranno prepararsi inoltre all'arrivo dell'inverno, dato che con il primo gelo un male antico metterà a rischio la sopravvivenza degli insediamenti.