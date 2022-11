Call of Duty: Warzone Mobile, la data di uscita spunta su App Store

La data di uscita di Call of Duty: Warzone Mobile è comparsa su App Store: stando a queste informazioni, la versione mobile del celebre battle royale sarà disponibile a partire dal 15 maggio 2023.

Presentato con un trailer al Call of Duty Next, Warzone Mobile andrà a consolidare la presenza del franchise Activision su iOS e Android con un'esperienza multiplayer competitiva che promette grandi cose.

"Unendo il gameplay unico di Call of Duty: Warzone a partite con fino a 120 giocatori in tempo reale su mobile, Call of Duty: Warzone Mobile ridefinirà il concetto di Battle royale", si legge nella sinossi ufficiale del gioco.

"Con la nuova tecnologia Call of Duty 2.0, i giocatori di Call of Duty: Warzone Mobile condivideranno funzioni social come amici, canali chat, PE, inventari di armi, equipaggiamenti e il Battle Pass tra varie piattaforme, per un'esperienza Call of Duty davvero connessa."

"Progettato per mobile, Call of Duty: Warzone Mobile avrà eventi, playlist e contenuti dedicati e vaste opzioni di personalizzazione dei comandi sia per veterani che per nuove reclute."