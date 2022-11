Steam, Saldi Autunnali: data e dettagli annunciati con un trailer

Quando cominciano i Saldi Autunnali di Steam? La piattaforma Valve ha annunciato la data di inizio delle promozioni tramite un trailer che include anche i primi dettagli sulle offerte, che partiranno il 22 novembre alle 19.00 e si concluderanno il 29 novembre alla stessa ora.

A poche settimane dal record assoluto di Steam, con 30 milioni di utenti attivi in contemporanea, il celebre store rilancerà gli sconti sul proprio catalogo, consentendo in tal modo di recuperare giochi di cui abbiamo rimandato l'acquisto per un motivo o per l'altro, approfittando delle forti riduzioni di prezzo.

A tal proposito, il video fa qualche interessante anticipazione: fra le promo troveremo titoli come Hitman 3, Cyberpunk 2077, V Rising, Stray, Satisfactory, Hades, Disney Dreamlight Valley e Slime Rancher 2.

I Saldi Autunnali saranno anche l'occasione giusta per fare dei regali di Natale anticipati, utilizzando l'apposita funzione che consente di acquistare un prodotto come regalo per qualcun altro e fargli avere il codice da riscattare.

Infine partiranno insieme ai Saldi Autunnali anche gli Steam Awards 2022, con le nomination e dunque la lista dei finalisti che potremo votare per eleggere le migliori produzioni dell'anno nelle varie categorie.