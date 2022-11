Clash: Artifacts of Chaos, trailer della storia dal PC Gaming Show

Clash: Artifacts of Chaos è stato mostrato durante il PC Gaming Show con un trailer che illustra la storia del gioco, che come sappiamo farà il proprio debutto il 9 febbraio su PC, PlayStation e Xbox.

Il mese scorso abbiamo provato Clash: Artifacts of Chaos, rimanendo colpiti dalla novità dell'open world e dal peculiare stile grafico adottato per l'occasione, nonché dalla solidità di un sistema di combattimento che promette molto bene.

Il video fa luce su altri aspetti dell'esperienza, nella fattispecie il comparto narrativo, fatto di personaggi molto particolari che si muovono all'interno di un mondo affascinante ma insidioso, pronto per essere scoperto.

"Esplora le terre selvagge e indomite di Zenozoik in questa avventura indipendente", recita la sinossi del gioco. "Quando Pseudo incontra Boy, inizia un viaggio che li vedrà scontrarsi con Gemini, la padrona degli artefatti, in un'avventura che vi porterà in tutto il mondo."