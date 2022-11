Shadows of Doubt, primo trailer del gameplay dal PC Gaming Show

Shadows of Doubt è stato presentato con il primo trailer del gameplay in occasione del PC Gaming Show: un'occasione importante per rivelare le meccaniche del titolo sviluppato da ColePowered Games, in uscita su PC nel 2023.

Ambientato in un 1980 alternativo e iper-industrializzato, il gioco ci metterà nei panni di un investigatore privato alle prese con diversi casi che lo vedranno trovare indizi e vendere informazioni per guadagnarsi da vivere.

Potremo interagire con tantissimi personaggi, ognuno con il proprio nome, routine quotidiana, appartamento e attività nell'ambito di città generate da un sistema procedurale. Ogni indagine presenterà diverse situazioni tramite cui sviluppare le nostre capacità investigative.

In Shadows of Doubt potremo esplorare la città in lungo e in largo, immergendoci nella realtà distopica ritratta dagli autori e cimentandoci con svariate azioni e attività, scegliendo il nostro personale approccio in completa libertà.