Il simulatore investigativo Shadows of Doubt ha una data di uscita su PS5, Xbox e Steam

Il prezzo consigliato è di 24,99 euro su tutte le piattaforme, con le versioni PS5 e Xbox Series X|S che riceveranno anche un'edizione fisica. Il lancio della versione completa sarà accompagnato da un aggiornamento maggiore i cui dettagli sono ancora avvolti nel mistero ma "che farebbero fremere qualsiasi investigatore privato". Con maggiori informazioni in merito in arrivo nelle prossime settimane. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che trovate qui sotto.

Fireshine Games e gli sviluppatori di ColePowered Games hanno annunciato che presto Shadow of Doubt lascerà l'accesso anticipato e verrà pubblicato nella versione completa. Il lancio del simulatore investigativo è in programma per il 26 settembre su PS5, Xbox Series X|S e PC Steam .

Cosa sappiamo su Shadows of Doubt

Pubblicato in accesso anticipato su Steam ad aprile dello scorso anno, dove ha ricevuto valutazioni generalmente molto positivi, Shadows of Doubt è un gioco sandbox di stampo investigativo e stealth ambientato in una città noir fantascientifica e generata proceduralmente, piagata da crimine e corruzione, e popolata centinaia di NPC completamente simulati, con le proprie routine, lavoro, hobby e residenza.

In tutto ciò noi vestiremo i panni di un investigatore privato che deve risolvere molteplici casi. Il giocatore ha grande libertà d'approccio e può, ad esempio, pedinare i sospettati, intrufolarsi nelle loro case, controllare la cronologia delle chiamate, visionare i filmati della sicurezza e altro ancora. Le informazioni ottenute verranno memorizzate su una classica lavagna investigativa, tramite la quale dovremo collegare le prove per arrivare alla conclusione del caso.

Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere il nostro provato di Shadows of Doubt, che sulla carta ha tutto il potenziale per affermarsi come la miglior simulazione investigativa di sempre.