Evil West, la durata della campagna rivelata dagli sviluppatori

Gli sviluppatori di Evil West hanno rivelato quale sarà la durata della campagna del gioco: l'avventura ci terrà occupati fra le dieci e le quindici ore, ma ci saranno comunque altri contenuti ad arricchire l'esperienza.

Dopo i dettagli su risoluzione e framerate delle varie versioni console di Evil West, arrivano dunque anche le informazioni relative alla possibile longevità di questo interessante action shooter ambientato in un far west alternativo.

"La durata del gioco sarà fra le dieci e le quindici ore per la campagna principale, senza considerare le feature aggiuntive come la modalità cooperativa e il New Game +, i nostri quattro livelli di difficoltà, la morte permanente e la possibilità di ripetere le missioni", hanno detto gli autori.

Ricorderete che abbiamo provato Evil West alcuni mesi fa e siamo rimasti positivamente colpiti dalla spettacolarità dell'azione del nuovo titolo targato Flying Wild Hog.

Se non vedete l'ora di affrontare mostri e vampiri al comando di un cowboy armato fino ai denti, basterà attendere fino al 22 novembre, quando Evil West farà il proprio debutto su PC, PlayStation e Xbox.