FIFA 23 World Cup, nel trailer live action c'è anche David Beckham

La modalità World Cup di FIFA 23 è disponibile da alcuni giorni, ma Electronic Arts ha pensato bene di promuovere il lancio del pacchetto realizzando uno spettacolare trailer live action in cui si vedono diverse stelle del calcio, fra cui anche David Beckham.

Abbiamo già pubblicato i dettagli sulle nuove modalità di FIFA 23, che celebrano i Mondiali 2022 introducendo due stadi presenti in Qatar e una telecronaca rinnovata per l'occasione, oltre a tantissimi contenuti inediti.

Fra questi spiccano le modalità FIFA World Cup, che consentono di vivere l'esperienza del torneo in maniera fedele oppure mischiando le carte in tavola per coinvolgere squadre differenti, con tanto di multiplayer cross-play per sfidare gli utenti su diverse piattaforme nelle stipulazioni competitive.

FIFA Ultimate Team sarà ovviamente protagonista sul fronte dei giocatori, delle ricompense e degli scambi, con l'aggiunta degli Eroi FUT: icone del calcio che celebrano la propria partecipazione alle passate edizioni della World Cup.