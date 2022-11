Black Friday 2022: MSI propone 4 incredibili laptop da gaming in sconto

Il Black Friday 2022 è ufficialmente iniziato e questo significa che potete trovare online una buona quantità di offerte, a cominciare dai migliori laptop da gaming in circolazione. Anche MSI non sarà da meno sotto questo punto di vista e propone ben quattro laptop da gaming in sconto. Parliamo del MSI Vector GP76 12UHS-860IT, del MSI GP76 Leopard 11UG-1049IT, del MSI Pulse GL76 12UEK-491IT e del MSI GF63 Thin 11UC-1014IT. L'MSI GF63 Thin 11UC-1014IT propone uno schermo da 15.6 pollici in Full HD a 144 Hz. Monta una Intel i7-11800H, una Nvidia RTX 3050 da 4 GB GDDR6, una RAM da 16 GB DDR4 a 3.200 MHz e un SSD da 512 GB, con Windows 11 Home.

L'MSI Pulse GL76 12UEK-491IT propone invece uno schermo da 17.3 pollici in Full HD a 144 Hz. Monta una Intel i7-12700H con una scheda grafica RTX 3060 da 6 GB GDRR6. Per quanto riguarda la RAM, anche in questo caso è una 16 GB DDR4 a 3.200 MHz. L'SSD è da 512 GB. L'OS è ancora una volta Windows 11 Home.

Se volete salire di grado, dovreste allora dare un'occhiata al MSI GP76 Leopard 11UG-1049IT. Questo laptop da gaming propone uno schermo da 17.3 pollici in Full HD a 144 Hz. La CPU è una Intel i7-11800H, mentre la GPU è una RTX 3070 da 8 GB GDRR4 a 3.200 MHz. L'SSD è ancora una volta da 512 GB. Come vi aspetterete, l'OS è Windows 11 Home.

Infine, MSI Vector GP76 12UHS-860IT propone uno schermo sempre da 17.3 pollici in Full HD a 144 Hz. Monta invece una Intel i7-12700H, con una scheda grafica Nvidia RTX 3080Ti da 16GB GDDR6. La RAM è da 16GB DDR4 a 3.200 MHz, mentre l'SSD è da 1 TB. Questo laptop propone anche una Tastiera RGB Per-Key. Infine,l'OS è di nuovo Windows 11 Home.

