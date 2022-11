Ghost Recon Breakpoint per PS5 e Xbox Series X|S, upgrade gratuito disponibile

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint ha ricevuto oggi l'upgrade gratuito per PS5 e Xbox Series X|S: i possessori del gioco Ubisoft in versione PS4 e Xbox One potranno aggiornarlo sulle nuove piattaforme.

Sebbene lo scorso aprile la casa francese abbia annunciato la fine del supporto per Breakpoint, gli sviluppatori hanno comunque chiuso i lavori sull'aggiornamento next-gen (o current-gen, che dir si voglia), che introduce tutta una serie di miglioramenti tecnici.

Nello specifico, sia PlayStation 5 che Xbox Series X potranno contare su due modalità grafiche: una a 4K (dinamici su Xbox, reali su PS5) e 30 fps, l'altra a 1080p e 60 fps. Su Xbox Series S il gioco girerà invece a 1440p e 30 fps.

Nella nostra recensione di Ghost Recon Breakpoint abbiamo parlato di come quest'ultimo episodio della serie Ubisoft vanti un ricco open world e tanta sostanza, ma soffra al contempo di ripetitività e incertezze tecniche.

Sarà interessante a questo punto capire come il franchise verrà portato avanti dall'azienda: per il momento non ci sono dettagli, ma sappiamo che il prossimo Ghost Recon arriverà nel corso del 2023.