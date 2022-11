Level Zero: un gameplay trailer dal PC Gaming Show, è un horror PvP asimmetrico

In occasione del PC Gaming Show che sta andando in onda in questi minuti, lo sviluppatore DogHowl Games e il publisher tinyBuild hanno presentato un nuovo gameplay trailer di Level Zero, un horror PvP asimmetrico 4v2 in cui un gruppo di scienziati deve contrastare degli alieni all'interno di una stazione spaziale da incubo.

Nei match di Level Zero un gruppo di quattro scienziati deve riparare i sistemi di controllo di una stazione spaziale per scappare, mentre la squadra avversaria, rappresentata da due creature aliene, deve dargli la caccia ed eliminarli.

Gli scienziati da parte possono respingere gli alieni con oggetti e fonti di luce simulate e guadagnare tempo. I giocatori nel mentre dovranno anche collaborare per riparare i sistemi danneggiati, con il gameplay dunque che premia la coordinazione e la strategia piuttosto che la mira e i riflessi.

Gli alieni dal canto loro sono in inferiorità numerica ma possono dare la caccia agli scienziati nell'ombra, usare sfiatatoi per nascondersi e abilità telepatiche, giocando il ruolo dei predatori. Inoltre durante i match avverranno dei blackout di corrente casuali che sarà necessario sfruttare a proprio vantaggio.

Level Zero è attualmente in sviluppo per PC e console PlayStation e Xbox, con il lancio in programma nel corso del 2023.