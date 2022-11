aNc Outplayed parteciperà alla Milan Games Week & Cartoomics 2022

ANc Outplayed, il team più titolato dell'intero panorama eSports italiano, ha annunciato che parteciperà a Milan Games Week & Cartoomics 2022, nell'ambito di uno spazio espositivo di oltre 750 mq all'interno del Padiglione 20, condiviso con i partner di aNc Media.

Una location pensata per offrire ai visitatori e agli ospiti che saliranno sul palco il massimo della visibilità e del comfort, e che sarà suddivisa in tre differenti zone: Gaming, Meet & Greet e Creators Lounge. L'obiettivo è quello di arricchire l'evento milanese con una serie di contenuti di alto livello.

Il fulcro di questa esperienza sarà costituito dall'area Gaming, che vedrà la presenza di oltre trenta pro player di titoli come Apex Legends, Gran Turismo, Formula 1, League of Legends e FIFA, che daranno vita a sfide spettacolari e coinvolgeranno il pubblico in vari modi.

Il 26 novembre alle 12.00, inoltre, i pro player di aNc Outplayed Shex, Willemkh e Andyjax competeranno per vincere il titolo di campioni nazionali di Apex Legends nell'ambito della finale dell'ESL Italian Championship.

"Nel corso della Milan Games Week, per la prima volta, tutti i giocatori professionisti del team Outplayed indosseranno la nuova maglia ufficiale del main sponsor BWIN.TV", recita il comunicato stampa.

"L'area Gaming è stata concepita per far divertire il pubblico e condividere insieme la passione per videogiochi ed esport, accedendo gratuitamente a 10 postazioni PC gaming con vari giochi, 6 Postazioni VR Gaming con visore Meta Quest 2, 4 Postazioni PS5, 2 Postazioni Just Dance, 2 Simulatori di guida professionali, grazie anche ai partner Ugaming e Lega Esport."

"L'area Meet & Greet offrirà la possibilità di incontrare dal vivo gli influencer preferiti di aNc Network e aNc Nexus, che si intratterranno con i fan e saranno disponibili a firmare autografi o scattare foto insieme. L'elenco completo dei Meet & Greet e degli influencer è disponibile a questo indirizzo."

"Infine, è presente anche un'area Creators Lounge, un'area privata a disposizione dei creator di aNc Network e aNc Nexus, con bar privato e spazi di relax & chill, che potranno utilizzare prima degli incontri, delle challenge e degli eventi che li vedranno protagonisti nel corso della Milan Games Week 2022!"

"La Milan Games Week 2022 è alle porte, il team aNc Outplayed è pronto a raccogliere la sfida e tagliare tutti i traguardi di questo intensissimo weekend!"