Red Bull Indie Forge: l'interessante Extra Coin è l'ultimo finalista

L'edizione 2022 del Red Bull indie Forge è alle battute finali. Manca, infatti, un ultimo gioco e poi sarà il tempo di premiazioni. In queste settimane abbiamo imparato a conoscere dei progetti indipendenti italiani molto interessanti, una tendenza confermata anche in questa puntata finale. Il protagonista di oggi, infatti, è Extra Coin, una stravagante avventura narrativa sviluppata da CINIC Games che unisce sport e gioco di ruolo.

Se siete interessati a scoprire come CINIC Games sia riuscita a mescolare questi elementi dovrete collegarvi alle 16 sul canale Twitch di Red Bull Italia: Marco Mottura proverà a sviscerare il progetto e a farvi capire come mai è stato scelto tra i finalisti di questa edizione 2022.

Come dicevamo, Extra Coin è il nuovo progetto di CINIC Games, il team che si è fatto apprezzare con The Wardrobe. Extra Coin parla di Mika Wattson, una ragazza rimasta sola al mondo dopo la morte del nonno e che decide di iscriversi a The Arcade, l'odiato social network che le ha strappato via i suoi genitori. Dopo essersi uniti al programma Extra Coin, entrambi si sono infatti connessi permanentemente al mondo virtuale, abbandonando le proprie esistenze terrene.

Dopo quest'ultima puntata l'appuntamento con il Red Bull Indie Forge è rinviato solo di pochi giorni. Alla Milan Games Week & Cartoomics Red Bull sarà possibile provare con mano tutti i partecipanti dell'edizione 2022, oltre che conoscere direttamente gli sviluppatori. L'appuntamento è quindi fissato per il 25-26 e 27 novembre alla Fiera di Milano-Rho.