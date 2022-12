God of War Ragnarok bombardato di recensioni negative, forse per provare a influenzare i TGA 2022

God of War Ragnarok sta ricevendo il classico bombardamento di recensioni negative su Metacritic, per dei motivi non proprio chiarissimi. Probabilmente è in atto una campagna per screditare il gioco in vista dei The Game Awards 2022, anche se va detto che nel caso sarebbe un po' tardiva, visto che i risultati finali sono stati definiti giorni fa.

Per recensioni negative si intende che molti stanno valutando il gioco di Sony Santa Monica dandogli 0 / 10. Le motivazioni sono diverse. In alcune recensioni si parla di troppo focus su sequenze filmate e lato narrativo. In altre si citano dei problemi tecnici dalla natura indefinita. Altre ancora parlano bene del gioco ma poi gli danno il voto minimo. Il risultato è che la valutazione degli utenti è scesa nel giro di poche ore a 7.9 per la versione PS5 e a 6.1 per la versione PS4 (al momento di scrivere questa notizia).

Alcune delle recensioni negative fanno riferimento direttamente ai The Game Awards 2022, tanto da aver fatto capire che è in atto una campagna proprio in vista dell'evento. Del resto il tempismo è quantomeno sospetto, visto che God of War Ragnarok è in giro ormai da settimane e finora non aveva subito niente di simile.

Come abbiamo già detto, l'iniziativa è comunque senza senso, perché ormai le votazioni sono chiuse da giorni e anche nel caso il voto degli utenti fosse portato a 0 non avrebbe alcuna influenza diretta sul risultato. Del resto chi organizza campagne del genere non deve essere particolarmente intelligente di suo, quindi immaginiamo che non abbia considerato l'inutilità del tutto.