Just Cause registrato in Europa da Square Enix in vista del nuovo episodio

Square Enix ha registrato Just Cause in Europa nella giornata di oggi, 8 dicembre: si tratta con ogni probabilità di un trademark legato al nuovo episodio della serie che il publisher ha annunciato lo scorso giugno, senza però fornire alcun dettaglio sul progetto.

Dopo l'acquisizione di Crystal Dynamics, Eidos Montreal e le loro IP da parte di Embracer Group, il catalogo "occidentale" dell'azienda giapponese si è sostanzialmente ridotto, ma forse questa nuova condizione le consentirà di impiegare le proprie risorse in maniera mirata.

Il trademark di Just Cause

"Vogliamo focalizzarci sulla creazione di nuovi titoli che assecondino la nostra strategia, inclusi progetti legati a nuove proprietà intellettuali", recitava il documento dello scorso giugno. "La serie di Just Cause resterà una nostra proprietà intellettuale e stiamo lavorando a un nuovo episodio del franchise."

Come detto, tuttavia, il progetto è ancora avvolto dal mistero e non è dato sapere se si tratti di un nuovo capitolo, di un remake o di un reboot per il franchise. Voi cosa preferireste?