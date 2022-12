Mario Kart 7 è stato aggiornato dieci anni dopo l'ultimo update, vediamo le novità

Aggiornare i videogiochi è oramai la norma, spesso anche una necessità dopo certi lanci disastrosi. Di norma gli update proseguono per un po' di tempo, forse per qualche anno. Ora, però, scopriamo che Nintendo ha aggiornato dopo ben dieci anni Mario Kart 7. Non otto, sette.

Parliamo del gioco per Nintendo 3DS pubblicato nel dicembre 2011. L'ultimo update (che in realtà era stato anche il primo) di Mario Kart 7 era stato pubblicato nel maggio 2012 e aveva inserito alcune correzioni legate all'online. Ora è arrivato un nuovo aggiornamento e propone la seguente novità: "Diversi problemi sono stati risolti per migliorare l'esperienza di gioco".

Già, purtroppo non ci viene detto altro a riguardo e non sappiamo esattamente cosa sia stato corretto. Una cosa è certa, è una stranezza che un gioco venga aggiornato dopo così tanto tempo. Probabilmente Mario Kart 7 è ancora molto giocato dagli appassionati.

Forse la patch si occupa di eliminare altri glitch che sono stati usati dagli speedrunner negli anni, come potete vedere nel video qui sopra, oppure si tratta di un aggiornamento relativo alla chiusura dello shop per Nintendo 3DS che arriverà a breve termine.

Se avete il gioco e avete scaricato questo update e notate differenze, fateci sapere cosa è stato modificato da Nintendo!

Ecco infine l'aggiornamento 2.2.0 del Pacchetto 3 Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe.