Avowed non avrà storie d'amore, perché svilupperà i rapporti tra personaggi in modo diverso da Baldur's Gate 3

Avowed non avrà un sistema di storie d'amore come quello visto in Baldur's Gate 3 o in altri titoli simili. A spiegare la scelta è stata la director Carrie Patel in un'intervista concessa durante l'EGX di Londra. Secondo lei, il gioco è migliore senza, per diversi motivi.

Avowed è un gioco di ruolo d'azione ambientato nello stesso mondo della serie Pillars of Eternity e dovrebbe uscire all'inizio del prossimo anno. Visto il genere, non mancano confronti con altri titoli percepiti come in qualche modo simili, in particolare l'onnipresente Baldur's Gate 3. Il titolo di Obsidian ha comunque scelto di seguire una strada tutta sua, concentrandosi su soli quattro compagni ben scritti, senza storie d'amore di contorno.