La traduzione di Balatro è piena di errori, il team si rivolge alla comunità ma le polemiche bloccano tutto

Balatro è uno dei giochi indipendenti più acclamati del 2024, se non il più acclamato in assoluto. Per tradurlo in varie lingue, LocalThunk, il team di sviluppo, si è rivolto a un'agenzia professionale. Fin qui tutto bene, se non fosse che il risultato è stato davvero pessimo, tanto che la comunità ha iniziato a lamentarsi e alcuni modder hanno preso a sistemare le traduzioni in via ufficiosa tramite delle mod.

Considerate che in Balatro una descrizione precisa degli effetti delle varie carte è essenziale per capire come realizzare le combo migliori che servono per raggiungere il punteggio necessario per superare il livello attuale e in tanti si lamentavano di commettere errori proprio perché alcune cose non erano chiare o erano errate.

Per sistemare la situazione, gli sviluppatori hanno lanciato CrowdIn, una piattaforma in cui i fan potevano lavorare a migliorare la traduzione di Balatro, senza ovviamente percepire nulla, a parte un riconoscimento nei crediti del gioco nel caso avessero fatto un buon lavoro.

Le traduzioni da sistemare erano e sono davvero tante: