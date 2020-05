One Piece, sexy Nami nel cosplay di gaia_giselle

Torna l'appuntamento con la rubrica dedicata ai cosplay più belli del giorno: oggi martedì 19 maggio 2020 vi proponiamo un nuovo costume a tema sexy Nami, una delle bellissime protagoniste di One Piece, celeberrima opera nata dall'inventiva del mangaka Eiichiro Oda. Lo sappiamo che non vedete l'ora di vedere l'immagine in questione, ma ancora qualche attimo di pazienza.

La cosplayer che si è dedicata a questo lavoro è la brava gaia_giselle, che pare avere una passione tutta particolare per la sexy Nami di One Piece, dato che a realizzato a tema anche altri cosplay. La qualità del costume in sé non è nulla di eccezionale, tuttavia espressività, parrucca e trucco ci sembrano decisamente ottimi. Del resto l'accoglienza su Instagram è stata notevole: in poche ore gaia_giselle è già a quota 1700 mi piace, che probabilmente continueranno ad aumentare. Notate anche i Pokémon sullo sfondo, che testimoniano una passione anche per il settore gaming.

Eccovi l'immagine di questo cosplay dedicato alla Nami estremamente sensuale di One Piece. Prima di salutarci, tuttavia, è doveroso ricordare che su Multiplayer.it troverete molti altri cosplay a tema, per esempio quelli qui di seguito ricordati: