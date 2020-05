GameStopZing: acquistando PS4 PRO e Xbox One X ora, 250 euro di sconto sulla next-gen

GameStopZing ha ideato una nuova promozione per consentirvi di giocare immediatamente ai migliori giochi sul mercato e avere poi uno sconto per fare il salto generazionale prima di tutti. Basterà acquistare PS4 PRO e Xbox One X ora, versare un acconto di 150 euro e si potranno avere 250 euro di sconto sull'acquisto di PS5 e Xbox Series X quando queste saranno ufficialmente annunciate.

Ecco come funziona l'iniziativa: fino al 30 giugno 2020 si potrà acquistare una console a scelta tra Xbox One X e PS4 PRO. Questo permetterà di avere una extravalutazione di 250€ sulle stesse, da utilizzare per passare alla next-gen.

Il meccanismo di extravalutazione permette di garantirsi la nuova generazione ad un prezzo davvero unico.

Ecco come fare in pochi e semplici passi:

Acquistare una console a scelta tra Xbox One X o PS4 PRO Richiedere la prelazione sulla Next Gen ( Xbox Series X oppure PS5) Versare un acconto di € 150 Aspettare la mail di conferma per finalizzare in negozio la prenotazione della nuova macchina

Lo sconto di € 250 sarà applicato all'uscita della console, riportando in store Xbox One X o PS4 PRO più 2 giochi validi per la promozione. L'iniziativa è riservata solo a coloro che effettueranno l'acquisto in negozio e solo se la prelazione è contestuale, passaggio fondamentale per aderire alla campagna promozionale. Resterà poi solo da completare la prenotazione quando queste saranno ufficialmente inaugurate rispettivamente da Microsoft e Sony.

La sola prelazione non garantisce di per sè la prenotazione della macchina, ma esclusivamente la possibilità di prenotarla prima degli altri. GameStopZing informerà tutti i suoi clienti via email sulle modalità di perfezionamento della richiesta. È necessario però verificare che si abbia diritto ad essere contattati da GameStopZing. La normativa attuale in tema di privacy prevede infatti che possono ricevere comunicazioni commerciali esclusivamente i clienti che lo hanno espressamente richiesto. Cosa fare dunque? Semplicemente accedere al proprio account e controllare le impostazioni di privacy.

Ne approfitterete?