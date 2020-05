Xbox Series X, nuovi dettagli sull'architettura in un panel all'Hot Chips 2020

Xbox Series X sarà protagonista di un panel all'Hot Chips 2020 in cui verranno forniti nuovi dettagli sull'architettura della prossima console Microsoft.

A occuparsi della discussione sarà l'Xbox processor architect Jeff Andrews, che fornirà appunto ulteriori informazioni sulle specifiche tecniche di Xbox Series X. L'appuntamento è fissato al 17 agosto, ma in un orario tuttavia complicato per l'Italia: dalle 2.30 alle 4.00 del mattino.

Sarà interessante capire come evolverà la situazione da qui all'evento in questione, visto che Xbox Series X vedrà un evento ogni mese fino al lancio, dunque per allora ce ne saranno stati almeno altri due, a giugno e luglio.

Insomma, il panel rivelerà effettivamente nuovi dettagli sull'hardware della nuova console Microsoft, oppure a quel punto sapremo praticamente già tutto quello che bisogna sapere sulle sue potenzialità?