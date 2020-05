Halo 3, i test su PC includeranno Forgia, campagna e multiplayer: ecco i dettagli

Halo 3 per PC sarà protagonista a breve di una serie di test per verificare le varie funzionalità in vista del lancio, con l'ingresso nella Master Chief Collection.

Come già riportato, la data dei test di Halo 3 cadrà nel mese di giugno, e a quanto pare fra i contenuti saranno presenti la modalità Forgia, alcune missioni della campagna e alcune funzionalità del comparto multiplayer.

Non è tutto: gli sviluppatori hanno parlato di alcune novità, come il sistema di personalizzazione aggiornato, la modalità Teatro e un set di sfide completo.

Oltre a questo, le impostazioni di Halo 3 su PC consentiranno di regolare il funzionamento di mouse e tastiera, modificare FOV, qualità grafica, target del frame rate e della risoluzione tramite scaler.

Per partecipare ai test di Halo 3 bisogna iscriversi qui e incrociare le dita sperando di essere selezionati.