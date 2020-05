Fortnite, la Deagle tornerà nella Stagione 3? Epic Games ha nascosto degli indizi

Lo scorso ottobre 2019 gli sviluppatori di Fortnite Capitolo 2 rivoluzionarono il proprio Battle Royale, presentando una mappa tutta nuova, con armi riviste ma altrettanto "nuove". Parecchie sparirono, in verità, e da allora del resto non sono più tornate, come la nota e apprezzata Deagle. Ma adesso le cose potrebbero cambiare, e molto rapidamente.

La Deagle di Fortnite Battaglia Reale potrebbe tornare in occasione del lancio della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2: Epic Games avrebbe nascosto, in proposito, alcuni indizi nei file di gioco dell'ultimo aggiornamento, il 12.61. Il suggerimento arriva dall'utente Reddit PM092, che avrebbe avuto modo di indagre i file di gioco relativi all'Hand Cannon: parametri, aspetti visivi e altri particolari della Deagle sarebbero stati modificati proprio di recente.

Quando Epic Games modifica i file di gioco di un oggetto non presente su Fortnite, di solito quest'ultimo torna disponibile entro breve tempo, al massimo in un paio di settimane. Dunque è davvero possibile che l'arma Deagle stia per tornare disponibile all'interno del gioco, resta da capire se in una delle modalità principali (Singolo, Coppie, Squadre, Arena) o in modalità a tempo limitato, come le partite Operazione.

Il lancio della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 è attualmente previsto per il prossimo 11 giugno 2020, mentre l'evento Dispositivo (ex Doomsday) si terrà il 6 giugno 2020. Può anche darsi che la Deagle torni disponibile a sorpresa in questa seconda occasione: noi continueremo a tenervi aggiornati, come già per il nerf alla mira assistita da PC.