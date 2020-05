Borderlands: Legendary Collection, come gira su Nintendo Switch? Gameplay e frame test

Borderlands: Legendary Collection è disponibile su Nintendo Switch da ieri, ma come gira sulla console ibrida giapponese? Ce lo rivela il video pubblicato da ContraNetwork.

Le performance del gioco, in questo caso Borderlands: The Pre-Sequel, appaiono molto convincenti, con 30 fps stabili in qualsiasi situazione. Merito della risoluzione dinamica? Non è ancora dato saperlo.

Sembra proprio che 2K Games abbia curato molto bene le sue ultime riduzioni per Switch, considerando anche BioShock: The Collection, di cui abbiamo visto gameplay e frame test qualche ora fa, e XCOM 2 Collection.

In questo caso ci troviamo di fronte a un pacchetto che include tre diversi episodi della serie sviluppata da Gearbox Software, ovverosia Borderlands: Game of the Year Edition, Borderlands 2 e il già citato Borderlands: The Pre-Sequel, insieme a tutti i contenuti aggiuntivi.

Borderlands: Game of the Year Edition - Riscopri lo sparatutto in co-op che ha rivoluzionato un intero genere, migliorato e ricco di contenuti! Vesti i panni di un mercenario dal grilletto facile con abilità uniche... e goziliardi di armi diverse. Esplora i deserti brulicanti di fuorilegge di Pandora alla ricerca di una potente tecnologia aliena apparentemente nascosta in un'antica Cripta.

Borderlands 2 - Gioca nei panni di uno dei sei cacciatori della Cripta nel tentativo di liberare Pandora dal genio malvagio di Jack il Bello. Fatti nuovi amici, armali con fantastiliardi di armi e combatti insieme a loro in una missione implacabile di vendetta e redenzione.

Borderlands: The Pre-Sequel - Scopri la storia di Jack il Bello, il malvagio di Borderlands 2, e della sua ascesa al potere. Ambientato a cavallo degli eventi di Borderlands e Borderlands 2, The Pre-Sequel offre nuove dinamiche di gioco e la fusione di sparatutto e RPG che i giocatori amano.