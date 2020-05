BioShock: The Collection, ecco come gira su Nintendo Switch: gameplay e frame test

BioShock: The Collection è disponibile da ieri su Nintendo Switch e ci vorrà ancora un po' perché arrivi la nostra recensione, dunque cerchiamo di capire come gira la raccolta sulla console ibrida giapponese.

I video di gameplay pubblicati da ContraNetwork chiariscono i nostri dubbi: sebbene tutti e tre i giochi della collection non si spingano oltre i 30 fps in luogo dei 60 disponibili su PS4 e Xbox One, la fluidità appare stabile e la qualità dell'immagine risulta convincente.

Sembra insomma che gli sviluppatori abbiano realizzato un buon lavoro di conversione rispetto agli originali per PlayStation 3 e Xbox 360, sebbene non sia chiaro quale risoluzione venga utilizzata su Switch, né se si tratta di una soluzione fissa o dinamica.

Quel che è certo è che i possessori della console Nintendo non dovrebbero lasciarsi sfuggire questa straordinaria trilogia, che come saprete include tutti e tre i capitoli della serie creata da Irrational Games: BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite.

In testa alla notizia trovate gameplay e frame test del primo episodio, qui in calce gli altri due.