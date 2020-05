Paper Mario: The Origami King e Metroid, la camgirl conferma: Samus tornerà presto

La clip di Paper Mario: The Origami King che abbiamo riportato ieri, e che cita Metroid, è effettivamente un teaser: lo ha confermato l'ormai celebre camgirl leaker che non ne sbaglia una.

"Samus tornerà presto a casa, ragazzi", ha scritto la ragazza su Twitter in risposta al video pubblicato da Nintendo, implicando che un annuncio è imminente e potrebbe riguardare Metroid Prime 4.

Annunciato per Switch durante l'E3 2017, Metroid Prime 4 è stato purtroppo protagonista di uno sviluppo molto travagliato, ed è per questo che finora del gioco non si è visto ancora nulla.

Lo sviluppo del progetto è ripartito da zero, in collaborazione con Retro Studios, e forse è giunto finalmente il momento di vedere un trailer e magari conoscere il periodo di uscita di questo nuovo episodio.

La camgirl aggiungerà un ulteriore risultato positivo al suo già notevole storico? Lo scopriremo a breve, a quanto pare.