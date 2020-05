PlayStation 5: le nostre previsioni sui giochi che vedremo

Si appropinqua finalmente l'evento reveal di PlayStation 5, che sarà, come spiegato in altre sedi, uno showcase incentrato sui giochi di lancio. La presentazione è sicuramente attesissima e l'attenzione alle stelle, dunque noi di Multiplayer.it seguiremo il tutto con una lunga maratona il 4 giugno, che vi accompagnerà fino alle 22. Oggi però vogliamo fare qualche previsione, perché non c'è evento di questo tipo senza tentativi di prevedere cosa effettivamente verrà presentato. Stando alle parole di Jason Schreier si tratterà di uno show notevole, tuttavia noi non abbiamo intenzione di sparare eccessivamente in alto, pertanto abbiamo selezionato un misto di first party e third party basandoci sui rumor che circolano da un po', per una lista abbastanza realistica di previsioni dei giochi annunciati. Cominciamo!

La prima, e più sensata, scelta è ovviamente il remake di Bluepoint, che da tempo si vocifera essere nientepopodimeno che Demon's Souls. Pur avendo dato forma al genere, Demon's è in realtà un titolo che molti ad oggi non hanno giocato, dalla struttura diversa da altre creature di From, e sicuramente meritevole di una rivisitazione. Inoltre è ormai quasi sicuro che il lavoro di Bluepoint sarà un titolo di lancio PS5, quindi la scelta era abbastanza scontata.

Per quanto riguarda il resto, crediamo in tutta sincerità nel ritorno di Resistance. Ormai da un po' Sony non ha FPS tra le sue esclusive, e ora che è legata indissolubilmente a Insomniac un revival di questa serie risulta plausibile, anche perché la casa ha strizzato l'occhio alla cosa su Twitter giorni fa, ed è grande abbastanza da potersi occupare di più progetti oltre a Spiderman.

Tra i marchi storici Playstation, ad ogni modo, riteniamo che sia in realtà Gran Turismo quello con più probabilità di tornare. La serie Polyphony è praticamente un simbolo della console Sony dopotutto. Da tempo si vocifera di un nuovo capitolo, e sarebbe perfettamente indicata per un lancio così importante. Ci crediamo.

Restando in argomento "esclusive abbastanza sicure": è impossibile non tirare fuori Horizon 2. Pare quasi scontato che i Guerrilla ci stiano lavorando, e si parla da mesi di una sua presenza nella lineup iniziale di PlayStation 5. Siamo davvero curiosi di vedere i passi avanti fatti da un team già mostruoso dal punto di vista tecnico.

God of War 2, invece, è molto meno probabile per questioni tempistiche, eppure esiste comunque la chance di un teaser, semplicemente allo scopo di far esplodere l'hype. Vedremo se i Santa Monica ci faranno o meno questo regalo.

Passando momentaneamente ai third party, diamo quasi per scontata la presenza di Electronic Arts, nonostante la casa abbia un evento dedicato quest'estate. Considerando che - secondo i leak - il giorno prima dovrebbe venir rivelato il misterioso Project Maverick di Motive, legato a Guerre Stellari, è plausibile che vedremo del gameplay sul palco. Ma EA potrebbe anche decidere semplicemente di pompare il nuovo FIFA, o di mostrare Dragon Age 4. Maverick rimane secondo noi l'opzione più sicura comunque.

Continuiamo su questa strada, parlando di Ubisoft, che ha a sua volta un evento di presentazione dedicato e ha già legato Valhalla a Xbox, dunque potrebbe approfittare dell'evento Sony per presentare finalmente in modo degno Gods and Monsters, o far ricomparire Watch_Dogs Legion. Si pensa che questa potrebbe anche essere l'occasione di far rinascere il marchio Prince of Persia o di annunciare il nuovo inevitabile Far Cry, ma è molto improbabile e crediamo che cartucce del genere verranno mantenute per la loro presentazione.

Sempre parlando di team esterni, Capcom. Si tratta di una casa che ha uno stretto legame con Sony, e sicuramente molto da mostrare. Da tempo si aspetta un nuovo Resident Evil, con rumor infiniti sulla sua strutturazione e sulle novità. Riteniamo che questa presentazione sia perfetta per rivelarlo al mondo.

Resident Evil potrebbe però non essere l'unico horror a fare capolino sul palco. Se le voci sono reali, e i retweet del creatore della saga pure, potremmo finalmente vedere un nuovo Silent Hill, e non ad opera di Kojima (come molti credevano), bensì di molti dei veterani del team originale. Un ritorno bomba che molti ritenevano impossibile, e farebbe implodere gli schermi.

Facciamo calare un pochino l'hype sul finale, ricordando comunque che la presentazione non si occuperà solo di esclusive e tripla A, ma anche di giochi con meno riflettori puntati, come gli indie, o il già rivelato da tempo Godfall. Esiste, inoltre, la possibilità di vedere qualche altro remake o remaster, e la sorpresa potrebbe essere un ritorno di Sonic Adventure con una veste grafica rinnovata, poiché da tempo vari insider sono convinti dell'esistenza della cosa, e una mascotte così iconica sul palco sony potrebbe fare un ottimo effetto sul pubblico.

A proposito di mascotte iconiche, Activision sta chiaramente lavorando a un nuovo Crash, e quale occasione migliore di svelarlo a tutti di questa? Chissà che la presentazione non si apra proprio con il ritorno della piroettante mascotte.

Ci avremo preso con le nostre previsioni? Chissà... voi intanto ricordate di seguire il tutto con noi in live!