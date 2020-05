PS5 ed esclusive, l'ex Xbox Mike Ybarra approva la scelta di Sony

PS5 adotterà una precisa strategia per quanto concerne le esclusive, evitando produzioni cross-gen come invece intende fare Microsoft: una scelta che Mike Ybarra, ex corporate vice-president di Xbox, approva.

"Mi piace l'idea di possedere una piattaforma dotata delle ultime tecnologie, che ripaga il mio investimento nel miglior modo possibile", ha scritto Ybarra su Twitter, in questo ulteriore endorsement di PlayStation 5 dopo le dichiarazioni di gennaio, in cui aveva detto di preferire PS5 rispetto a Xbox Series X.

"Questo tipo di approccio riduce anche i tempi di produzione, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi sull'ottimizzazione del gioco per un unico sistema. L'unico aspetto controproducente è quello di fare riferimento a una base installata inferiore."

Tale elemento rappresenta ovviamente il motivo per cui praticamente nessuna delle terze parti realizzerà esclusive specifiche per PS5 e Xbox Series X: coprire i costi contando solo sui possessori delle nuove console sarebbe impossibile.

I like it. I like having something that is the absolute latest tech and shows off my investment in the best possible way. It also reduces dev time when devs can focus on absolute optimization of one HW system. But at the same time, it comes at the cost of smaller install base.