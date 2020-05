XCOM 2 Collection per Nintendo Switch, un video di gameplay con i primi 19 minuti

XCOM 2 Collection per Nintendo Switch è protagonista di un video di gameplay con i primi 19 minuti della campagna, catturati per l'occasione da IGN.

Disponibile da ieri, XCOM 2 Collection include il gioco base XCOM 2, quattro DLC e la ricca espansione War of the Chosen, per un intrattenimento particolarmente duraturo.

Come riportato nella recensione di XCOM 2, lo strategico sviluppato da Firaxis vanta un gran numero di idee davvero interessanti, un'interfaccia solida e tante novità rispetto agli episodi precedenti.

Gli alieni governano la Terra e promettono un futuro radioso all'umanità, ma in realtà nascondono un sinistro piano.

Come capo di un gruppo di guerriglieri votato all'impossibile, dovrai riaccendere la fiamma della Resistenza globale e sventare la minaccia aliena per salvare l'umanità dall'estinzione.

La recensione di XCOM 2 Collection per Nintendo Switch arriverà a breve.