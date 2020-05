Xbox One giugno 2020, i giochi migliori del mese

Gli appassionati di strategia e simulazione potranno invece divertirsi con Desperados III e Assetto Corsa Competizione: il primo segna il ritorno di una serie storica con un nuovo, promettente capitolo, mentre il secondo ci riporta in pista con il realismo e la profondità che Kunos Simulazioni è in grado di garantire.

Le uscite di giugno 2020 su Xbox One non sono particolarmente numerose, ma includono senz'altro titoli di grande spessore, molto attesi dai possessori della console Microsoft. A cominciare da Disintegration, lo sparatutto futuristico creato da Marcus Lehto, uno dei principali autori di Halo.

Desperados III

In uscita il 16 giugno

La celebre serie strategica ambientata nel selvaggio west fa il proprio ritorno con Desperados III. Sviluppato dagli autori di Shadow Tactics: Blades of the Shogun, il gioco ci mette al comando di una squadra composta da cinque personaggi decisamente fuori dalle righe, che si trovano a collaborare per poter sconfiggere insieme un pericoloso avversario.

La chiave per il successo in Desperados III consiste nel combinare al meglio le abilità di ogni combattente per ottenere il massimo dalle loro manovre d'attacco e sbaragliare le unità nemiche, nell'ambito di una campagna corposa e coinvolgente, che ci vedrà esplorare svariati scenari fra il Messico e gli Stati Uniti alla fine del 1800.