XCOM 2 Collection per Nintendo Switch disponibile

La XCOM 2 Collection è disponibile anche per Nintendo Switch, come comunicato dal publisher 2K. Quindi da oggi anche i possessori della console ibrida di Nintendo potranno gustarsi questo splendido strategico a turni in cui si combatte contro degli alieni che hanno invaso la Terra.

2K ha anche voluto illustrare ancora una volta quali saranno i contenuti della XCOM 2 Collection: